Intendencia no tiene recursos para recuperar alumbrado en calles de Barrio Artigas , que están sin luz

Una realidad en muchos barrios y es la falta de alumbrado en sus calles, a pesar que el ex intendente a concentrado parte de su campaña a la reelección en las luces «mágicas»(led) , que según donde y como, aumenta las cifras. Esta vez barrio Artigas no es la excepción a la oscuridad, hace varios días están sin luz..casi dos cuadras porque robaron el cableado e intendencia no tiene dinero para comprar esos 80mts de cable q robaron, según nos manifestó referente de alumbrado . Las fotos son de calle Rafaela Villagrán entre Blas Basualdo y Aguiar . Dejamos el deber , esperamos respuesta.