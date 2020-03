«Lima promete lo que no hizo, miente»por la Dra.Agustina Escanellas

Lima miente. Durante su administración la contribución inmobiliaria subió por encima de la inflación con fines netamente recaudatorios y sin justificación . Los buenos pagadores no tuvieron los beneficios que si tuvieron en el gobierno de Germán y a los que no pagaron los intimó y los mandó al Dic.

Con Germán se mandaron a la Junta seis proyectos reenganches , Lima no hizo ninguno. Ahora en tiempo de campaña dice que va a hacer lo que no hizo nunca : pensar en él contribuyente , en el que paga con esfuerzo y en el que no puede pagar y durante su gobierno se sintió amenazado.

Además de prometer lo que no hizo , lo hace de forma oportunista y poco responsable, buscando que esta propuesta le traiga votos. Sin ideas , sin programa , subestimando a la gente. No nos dejemos engañar y no nos acostumbremos a aceptar estas “ propuestas “ que solo son demagogia.