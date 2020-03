Lima y cía. No fueron a sesión de diputados, no fueron a com.hacienda y rebajas? te las debo..

El día martes se reunió la cámara de Diputados para tratar en forma urgente, el cierre de la cámara hasta el 1ero.de Abril, por el Covid 19. Antes de proceder a esa votación se procedió a dar ingreso a los asuntos entrados en la media hora previa. Allí la secretaria del diputado Alvaro Lima, ingresó una nota , (porque el diputado no concurrió a la sesión y tampoco su suplente Gomez). En la nota dice que van a presentar una serie de medidas dirigidas a entes, enumera los mismos pero no describe de que se trata y tampoco habla de plazos o meses. Es importante destacar también que en esta sesión, el Presidente de Diputados Dr. Martín Lema, solicita las faltas a las comisiones y la única falta y sin aviso, es del diputado Alvaro Lima a la Com de Hacienda. Para este medio no es sorpresa, como tampoco para la mayoría de los salteños. Mentir, engañar y dar las cosas por hechas, fórmula vieja, aggiornada, pero desgastada.