Los tapó el agua a Adeoms y Administración, salud laboral en rojo

La salud laboral de funcionarios de intendencia en alerta roja y tanto es así que, en el gramon a esta hora de la mañana están parados porque no tienen agua. Según nos dicen, los baños a nuevo pero las cisternas no funcionan porque no hay bomba, no hay agua . Sumado a esto la falta de elementos de seguridad sanitaria, como tapaboca, alcohol en gel, guantes y /o cuarentena. Situaciones que se repiten en Servicios Públicos que a la hora 10 , comenzarían un paro. En recolección la foto es un símbolo, en barrio La Amarilla la camioneta Toyota nueva Him1259, en servicio de recolección por calle 10, los funcionarios colgados de la caja, con la basura expuesta al aire libre totalmente, sin mascarillas, sin ningún tipo de cuidado. La foto es de hace una hora apróximadamente y preocupa. No solo el Covid 19 nos preocupa y nos ocupa, también el dengue y la leishmaniasis nos paraliza. Adeoms, pongasé las pilas de verdad , se les va la vida a los funcionarios, dejen de chamuyo y jugar para la administración. Este es el límite, la salud de cada uno que integra la administración, no jueguen más para la tribuna. Ómnibus parado y con abogado particular, obviamente porque Adeoms no lo representan, 80 y pico de funcionarios no le tienen confianza. Que van a esperar? la reacción en cadena? Por barrios? Por sectores? Se quedan sin gremio gente!! Reaccionen!!