Mundo Lima: reabrir destacamentos contra el propio sistema de seguridad

No vamos a entrar en la discusión demagógica u oportunista de condonar deudas a contribuyentes luego de haber visto el disfraz que le puso Chiriff en programa de Jorge Rodríguez haciendo lo que mejor sabe hacer…..vender humo.

Limao propone en su mundo único reabrir destacamentos, que lo habló con los dos últimos jefes de policía que no recuerdan el planteo.

Quinto Elemento oficia de ayuda memoria. El 15 de marzo del 2010 se cerraron los destacamentos por razones elementales: falta de personal y necesidad de respuesta.

En su mundo el emperador no entiende que la tranquilidad en seguridad no la da un destacamento, la da la policía en movimiento, patrullando, vigilando, no se concibe más la figura de destacamento. Los dos últimos comandos consultados coincidieron en que el vecino necesita presencia cuerpo a tierra y no en una oficina sin móvil y muchas veces sin respaldo como en un trágico accidente ocurrido en el Obelisco de Salto tuvo a un oficial solo corriendo por la vida de muchos.

El emperador piensa no solo ir contra una decisión del partido al que él dice pertenecer que bajó el lineamiento de cambiar y modernizarse sino que redobla la apuesta de hacerlo con un ministro que está a kilómetros de su forma de gestionar.

Lima debería plantear en campaña cuestiones que tengan que ver con lo colectivo y respeto a su fuerza política que no ha hablado de destacamentos y perdonar deudas. Quizás dar respuesta a un programa, el anterior, al que gobernó de espaldas de principio a fin.

Una idea de aportes de los ex comandos con quien habló pero no habló, y si la definición de destacamento pasa por un Centro de Atención Ciudadana? Le tiramos la idea. Capaz asuma que el discurso se queda y la demora de un programa obedece a que la misma fuerza sabe no va a cumplir porque su ombligo, mi querido emperador, está detrás de quienes hasta dicen voten el lema y no lo voten a él.

Nos falta el boleto a cinco pesos, la devolución de motos, la recuperación de la costanera y una buena fiesta electrónica.

Demagogia pura de quien llegó por accidente y sabe que los accidentes se dan solamente una vez en la vida.