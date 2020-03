Ninguneo constante al Dr. Leal dentro de Ciudadanos Salto

Desde diciembre del año pasado hemos sido testigo, como lo fuimos desde el inicio de todo el proceso de Ciudadanos en Salto. En diciembre que es cuando se dá el «quiebre», por llamarlo de alguna manera en el sector, a partir de la decisión del Dr.Gonzalo Leal de ser candidato a la intendencia de Salto por Ciudadanos por Movimiento Naranja, siempre dentro de Ciudadanos. Una candidatura que acompañaría y de hecho acompaña al candidato Feris. Desde ese día, el quiebre fué marcado y no se le perdonó y menos se reconoció la candidatura de Leal en los hechos y desde ahí el ninguneo político constante e innecesario, poco fraterno y dudamos que sea la forma de hacer política de Ernesto Talvi. Un Talvi que aceptó y propició la candidatura de Leal, en forma democrática y otorgando la libertad de elegir los votantes, dentro de Ciudadanos Salto.

El ninguneo dentro del Partido Colorado en este sector( Ciudadanos), no beneficia a nadie, es violento y totalmente fuera de lugar las bajadas de líneas desde el sector de Feris. El día mismo de la Convención del Partido Colorado, difundiendo un banner que decía» Feris único referente de Ciudadanos en Salto», ignorando que minutos antes se habia votado también a Leal. Sumado a que ayer en la página oficial de Ciudadanos, un mes después de la Convención, escribieron » único candidato a la intendencia participando de asunción» refiriéndose a Feris. Lamentable postura entre políticos, hombres de respeto, de bien y que se supone con códigos. No nombrando a Leal o difundiendo otra cosa a medias, no evita o no borra como por arte de magia una candidatura del Dr.Leal, formalizada, promocionada y avalada por Talvi . Pero fundamentalmente por respeto a los votantes, sin duda.

Eleven la mira gente, dejen de «conventillo», de mirar la paja en el ojo ajeno y hagan política. Presenten programa, equipos, acciones, proyecciones, sino es improvización pura y dura y termina siendo muy triste y bochornoso.