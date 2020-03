Nosotros sí tenemos Programa

En las líneas de hoy queremos contarles con claridad y responsabilidad nuestra propuesta de gobierno en relación a la gestión de cobro de tributos, en especial respecto a la Contribución Inmobiliaria que ha sido eje de campaña esta semana.

Trasmitirles que nuestro criterio rector es el de la justicia tributaria, justicia que entendemos es con el contribuyente en general, tanto para el que paga, al que debemos premiar, como al que tiene dificultad para hacerlo para los que debemos idear mecanismos para que puedan ponerse al día.

Nosotros no vamos a perdonar deudas ni hacer amnistías, no vamos a borrar deudas y empezar de nuevo como proponen otros y no vamos a dejar colgados del pincel a los buenos pagadores que hacen un esfuerzo para pagar puntualmente sus obligaciones.

Lo que creemos, fue lo que hicimos y hoy decimos en cada actividad y también lo plasmamos en nuestro programa de gobierno que está a disposición de todos los salteños y son nuestros puntos claves de gestión de tributos :

1. no vamos a crear nuevos tributos y vamos a determinar cómo criterio de tope de incremento el índice de precios al consumo por lo tanto, no vamos a ajustarlos por encima de la inflación.

2. Respetaremos a los buenos pagadores manteniendo las bonificaciones para ellos y aumentándolas en la medida de lo posible.

3. Plantearemos opciones de regularización de contribuyentes morosos, lo que decimos comúnmente “ reenganches “ que permitan a los que están atrasados ponerse al día. Vamos a implementar planes generales y también se va a atender aquellas situaciones particulares y puntuales siempre con el objetivo de que la refinanciación se pueda hacer frente mediante una cuota acorde a los ingresos del contribuyente.

Nuestra hoja de ruta en este sentido es clara: revisando multas y recargos, dando plazos, estableciendo condiciones y no perdonando deudas por impuestos (de eso se habla cuando se dice amnistía) es que vamos a llevar a cabo nuestra gestión con los que no han podido estar al día.

Nosotros somos conscientes de que gobernar Salto implica estar a la altura de este gran Departamento. Nos hemos preparado, hemos escuchado y aprendido. Tenemos un equipo formidable técnico y profesional que nos acompaña, una fórmula compuesta por personas comprometidas con Salto que vienen a aportar. Un programa de gobierno serio, posible, pensado y estudiado. No venimos a improvisar, ni a jugar con la necesidad de la gente. No somos oportunistas , creemos en esta actividad ,que es la representatividad genuina de más gente, en los salteños y en los motores productivos que tenemos.

No vamos a transitar estos días con mentiras, ni con promesas imposibles de cumplir, porque venimos a ponernos a consideración no solo para ganar una elección sino para gobernar Salto de la mejor manera.

Y se los trasmitimos con humildad , estamos haciendo un gran esfuerzo porque estamos seguros que puedo ser mejor Intendente del que fui. No porque me crea el que más sabe sino porque soy el gobernante que aprendió.

Aprendí de la gente, aprendí de mi familia. Y aprendí de enfrentarme cara a cara con mis dolores personales y transformarlos en un motor positivo para ayudar a los demás a solucionar los problemas que no pueden solucionar solos.