Ómnibus para hasta el lunes, sin respaldo de Adeoms y Administración

En el día de hoy desde las 13 hrs.se llevó adelante una asamblea en el sector ómnibus con trabajadores y trabajadoras del área para decidir que medidas tomar respecto a la pandemia del Covid 19 , que afecta el departamento de Salto. Teniendo en cuenta el rol que cumple el servicio, en lo social con los usuarios y también el estado sanitario del mismo y la situación de los y las trabajadores que lo implementan. En la asamblea del sector se hizo presente el Secretario de intendencia, el Dr.César Sanchez, acompañado por el Dr.Cesio y J.C.Gomez por Adeoms. Se le planteó a la administración la falta de medidas sanitarias en los coches, solicitando fumigación por mosquitos a la noche y en la mañana temprano, limpieza de las unidades como en Montevideo, con un producto que desinfecta los hierros y toda la estructura en el interior, barbijos para los choferes, alcohol en gel por chofer y unidad , control sanitario, etc. Cuidarse y cuidar también a los pasajeros que se transportan de un lugar a otro. El sindicalista Gomez, les dijo que no tenían el apoyo de Adeoms y » la administración va a descontar estos días a ustedes, atengansé a las consecuencias», fue lo que Gomez transmitió en la asamblea , un Gomez que por momentos se «confunde» con el rol de administración. La mayoría de los trabajadores decidió, es un paro con medidas a responder por el Gobierno departamental, además de situaciones que se viven a diario, como el hecho de no contar con un funcionario gomero, de salir los coches con las gomas en mal estado y no tener recambio porque no hay plata o llevar combustible para los mismos en camioneta. El planteo de Argain por la administración, de que no se deje subir a los coches a los pase libres por ejemplo, para que suban menos y se entiende además , una discriminación muy clara. En fin, hasta el lunes a las 18 hrs.el paro efectivo del servicio .