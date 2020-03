Salto en emergencia sanitaria: Dengue, Leishmaniasis y Coronavirus, CECOED no funciona Permanente

Salto en emergencia sanitaria , no sólo por los casos confirmados de Coronavirus, por la Leishmaniasis y el Dengue instalados ya hace tiempo. Ninguna medida tomada desde el CECOED, ninguna!! La intendencia en presidencia del mismo, no convocó a reunión de las instituciones , por el clima electoral, porque no hay representantes en muchos ministerios( en 3) y porque no se gestiona. En plena emergencia sanitaria con casos declarados de leshimaniasis y dengue, intendencia suspende recolección los días 24 y 25 de febrero en carnaval y ante el reclamo de la población, salieron.

Hace un rato fuimos desmentidos por el Dr.Cesio en conferencia de prensa, donde dijo «Cecoed se reúne y toma medidas». Mentira, no se han reunido y no tomaron medidas. Ninguna, a excepción de la fumigación de las 9 manzanas alrededor de focos de Dengue, coordinado por MSP. El Cecoed envió hoy a la tarde la única comunicación en meses y tiene que ver con la lluvia pronosticada para mañana. Es ejemplo de una obra tragicómica, tremendo! Tres epidemias, Salto en emergencia y la Dirección de Salud » pintada», más allá del esfuerzo de Cesio de decir lo que no es cierto.

Del Ministerio de Salud nada que decir, de la Directora en Salto, debutante al frente de la gestión , informando y en comunicación permanente con medios y la población a travez de la sensibilizaciòn, en forma impecable.

Las actividades públicas suspendidas, no compartir mate, no consultar en emergencias si tiene sospecha de poseer el virus, llamar en domicilio.

Acá le dejamos lo único que envió en meses el CECOED, el pronóstico de lluvia….