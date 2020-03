Vergonzozo, en el mes de las Mujeres, intendencia(Género) realizó una charla para cuatro personas en una sala de 80

La ausencia de gestión ha llevado todos estos años a la ausencia total de políticas de Género este gobierno frenteamplista. Una particularidad alarmante si tenemos en cuenta que las políticas públicas nacionales han tranversalizado este tema. Bueno, Salto ha sido la excepción y nafue se hace cargo. Un ex intendente que respaldó por los motivos que (íntimamente) el tendrá y una Mesa política «pintada» al óleo que vió cierre de refugios o de casa para víctimas, de «desguace» del equipo original y de como no se ha gestionado. Este marzo no es la excepción y se asocia la sra.de Género a Cultura, para tratar de tener algún contenido, que ella por su incapacidad no logra . Una charla el día de ayer sobre «Mujeres migrantes», cuatro personas…4 . Y cuatro los organizadores, además de triste es lamentable. Además de que los recursos departamentales son utilizados y mal, la sensibilización , difusión y conocimiento no se cumplen. Cuatro personas Rodríguez, le parece a usted? 4 ….