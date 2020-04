Aclarando y transparenta do por Prof. José Buslón

Titulo sugerente, pero no alejado de los principios del 26 de Marzo Unidad Popular, somos una organización que propone pero denuncia, que critica porque nos importa construir siempre desde la izquierda y en defensa de los más débiles de este sistema , que no reparte las riquezas cuando es el trabajador el que las genera, pero que cuando la cosa se pone fea le salen a cobrar la cuenta al trabajador, al que despiden, mandan al seguro de paro , al que le suben los precios de la comida y le aumentan la luz y el agua.

La pobreza abajo y el regocijo arriba, el hambre abajo y la joda arriba, las ollas populares abajo y los grandes negocios arriba.

Porque nada se construye sin transparencia es que solicitamos la semana pasada al intendente de Salto que nos informara, al amparo de la ley de acceso a la información pública, cual es la verdadera situación económica financiera de la IdS, ya que muy bien no deben andar las cosas cuando se pide una línea de crédito por un monto que alcanza solo para pagar un mes de sueldo de los trabajadores , pero que hipoteca la administración para los próximos quince años, sumándose al préstamo ya existente que va hasta el 2031.

El Frente Amplio evita pronunciarse al respecto y nada dicen tampoco sus candidatos a la Intendencia, Marazzano expresó que tiene que estudiar el tema como si se tratará de una ecuación de difícil resolución mientras que Andrés Lima, no solo que nada dice sino que sigue pidiendo un pesito por cada recarga ya que no le salió lo del pozo vacante, y uno se pregunta cuantos pesitos podría aportar el con el millón de pesos que se llevó solo por concepto de viáticos durante cuatro años de gestión.

A lo poco claro le siguen los silencios, es el caso del senador Coutinho, que nada dice sobre el alcalde procesado de su partido por tenencia de armas, capaz mande alguno de sus voceros o tal vez siga en su retiro espiritual, comentando alguna cosa por las redes sociales.

Pero si hasta acá la cosa venia enredada, ahora se va a poner expesa.

Gran algarabía expresa la clase política del normal established salteño, sobre los avances del proyecto Central Hortícola, pero algunas cosas debemos decir al respecto.

Lima y Noboa aparecen públicamente poniéndose la cocarda de este proyecto, cuya empresa que esta cargo de la construcción del mismo, es la del candidato a intendente Francisco Blardoni. Nos y les preguntamos ¿eso está bien? En el caso de resultar intendente Blardoni o de salir electo a la Junta Departamental, podría seguir a cargo de la construcción de la Central Hortícola. ¿No se daría en ese caso conjunción del interés privado con el interés público?

Pero aun así, durante el desarrollo de la campaña, ¿no estaría contando con información privilegiada?

Pero acá no se terminan las dudas, el secretario de la Intendencia, el dotor (está bien escrito, es dotor) Sánchez, es a su vez empleado de Francisco Blardoni, lo confirmó el empresario de la construcción al ser entrevistado por el programa televisivo 5to elemento que conduce Daniel Caiazzo, y desde la intendencia maneja información y lleva adelante acciones tendientes a la construcción de dicha central, pudiéndose confundir el rol de secretario del intendente con el de empleado de Blardoni. No tenemos conocimientos de derecho que nos den elementos y garantías para suponer ilícitos, pero si existen cuestiones que se riñen con la ética por lo menos.

A esto que nos referimos, sino lo dice la Unidad Popular no lo va a decir el normal establecido de la clase política local, muy preocupada por evitarse manchas de procesamientos de gente de confianza, por mirar para el costado y proponer todas las semana, medidas inverosímiles como las del pesito por las recarga o hablar dando buenas nuevas como que siga siendo el intendente, es el caso de Lima.

Que semana, nos espera, seguramente con más aumentos, manando al muere a los trabajadores con los cuales se experimenta y si bien se habla de aislamiento se los manda a trabajar por los grandes empresarios no pueden detener la máquina de hacer plata y para eso se necesita al peludo que sale día a día a laburar.

Esperemos que también sea una semana donde se puedan esclarecer las dudas que deja planteada la Unidad Popular, ya que el tapabocas no debe ser una mordaza ni un pretexto para callar las irregularidades, o por lo menos aquellas cosas que nos dejan en evidencia.

Por el 26 de Marzo Unidad Popular, Abel Buslón candidato a la intendencia.