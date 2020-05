«La candidatura de Mari es casi testimonial, los votos son y serán del Gral. Manini Ríos», Sergio Acuña

Primero la dirigencia del Partido Nacional impulsada por unos pocos, resuelven en Salto no a la coalición.

Luego realizan movimientos políticos para alcanzar las alianzas donde logran que una minoría de Cabildo Abierto acepte, seguramente con la promesa de algunos cargos a cambio de ello.

Esgrimen que se debió a que el Senador Coutinho quería ser el único Candidato en un supuesto acuerdo, cosa que desmentimos rotundamente.

La razón fue que obviamente el Senador posee el mayor peso político del Departamento y la Región.

Cabildo NUNCA se reunió con el Partido Colorado para alcanzar un acuerdo electoral debido a que ya existían diferencias internas en cuanto a la decisión de unir fuerzas con los Nacionalistas o Colorados.

La Candidatura de Mari es casi testimonial porque los votos de los Cabildantes fueron, son y seran del General Manini Ríos, sin desmedro del esfuerzo de su militancia.

Lo decimos con propiedad porque conocemos a la mayoría de sus votantes y así nos lo han manifestado.

También Cabildo ha venido perdiendo los principales referentes que no nombraremos y que no analizaremos las causas al menos en este momento.

La imagen de bonachón del Dr Albisu hoy Presidente de CTM, ya empezó a surtir efectos políticos con otros nombramientos en puntos claves. Que por más que insista que está dedicado a la emergencia sanitaria nadie entiende en qué contribuiría su participación en el órgano Binacional por cinco meses, siendo candidato a la Intendencia, más allá de recibir un importante apoyo económico nada despreciable para una campaña política que todos sabemos que es imprescindible obtenerla.

Luego tenemos al sector der Blardoni que sabiendo que no le alcanzará para llegar a la Comuna, seguramente espera un buen trato si por casualidad el Partido Nacional alcanzara el apoyo de la gente cosa que cada vez vemos más lejos.

Resumiendo toda esa falacia del apoyo incondicional pura y exclusivamente a la deficiencia por la emergencia no nos harán dudar bajo ningun concepto que Coutinho y su equipo es la única solución a la conducción de un Departamento que indudablemente estará sometido a una nueva normalidad. Y por ende necesitará Liderazgo del Jefe Comunal y un sólido equipo técnico y político para tomar las desiciones adecuadas.