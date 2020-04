» No nos vengan hablar de solidaridad y programa, cuando nunca cumplieron» Sergio Acuña

Recorriendo las circunstancias de como arrancamos con la campaña política, el 5 de marzo próximo pasado nuestro sector Vamos Salto hizo su primer multitudinario acto barrial en la interseccion de 19 de Abril y la vía ferrea en la Estación Midlan.

En la ocasión, Germán Coutinho hizo varios anuncios entre el que se destaca la creación de comedores a cargo de la Comuna. Hecho éste que en otras circunstancias no se hubiera planteado por la razón de que a la gente hay que ayudarla a salir de la situación de vulnerabilidad. Pero dadas las circunstancias que se establecieron del estudio y diagnóstico que surgió del equipo técnico que elaboró el programa de Gobierno, ésta medida era impostergable. A contra pelo de lo anunciado por el Frente Amplio o sea Andres Lima, que dicho sea de paso anunciaron un comedor casualmente en la misma Estación de (AFE MIDLAND).

No sólo esto no se cumplió, que además el punto era absolutamente inconveniente porque la gente que lo necesita en general vive en los barrios mas carenciados.

O sea que antes de que se detectara la emergencia sanitaria y alimentaria en el Departamento, el equipo técnico de Coutinho ya lo había detectado e instrumentado la solución inmediata.

Ese día Germán Coutinho anunció «gracias a todas las congregaciones religiosas y organizaciones sociales que hoy asisten a esos Salteños, pero a partir de que nos hagamos cargo de la Intendencia nos haremos cargo de que NADIE EN SALTO SE VAYA A DORMIR CON HAMBRE»….

QUE NOS VENGAN A HABLAR DE PROGRAMA Y SOLIDARIDAD CUANDO NADIE ESBOZABA NI UNA SOLA PALABRA EN ESE SENTIDO.

