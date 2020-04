«No se pongan nerviosos», dijo De Mora

No sé pongan nerviosos señores, no todos están capacitados para negociar, liderar y poder exigir ocupar un lugar para ser electo directamente, No sigan mintiendo a la sociedad que cuando asuman van a impulsar soluciones, cosa que seguramente no va a pasar, ya basta, no se puede jugar con esas mentiras. Estas cosas se logran, por tener peso político en su Departamento y en muchas partes del País. En estos tiempos que se vienen hay que saber a quien le vamos a depositar la confianza de darle el Voto para llevar el Departameto adelante. Por eso sigo convencido Germán Coutinho es que esta con todas las credenciales para Gobernar y liderar el Departamento de Salto!

Alberto De Mora, dirigente de la lista 20115 Vamos Salto