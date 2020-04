Noboa y Sánchez siguen en la línea de su antecesor….mintiendo en medios afines

La verdad que si un referente en el periodismo que hoy no está lo tuviera a mano para intercambiar opiniones diría me caigo de cu…..y me rompo el….

Porque mi capacidad de asombro ha sido superado. Hemos sido críticos de la administración Lima y mantuvimos una luz de esperanza para quien luego de muchos gre gre asumió.

Sin embargo nos equivocamos. Noboa ha sido en la fidelidad espalda con espalda de Sánchez, un defensor incondicional de la mentira sistemática. El viernes anterior los invitamos a la tele, nada mejor que en el ámbito de quienes lo criticamos de poder contar sus verdades, discutir con contenido y explicar quizás lo que este mortal no entiende. No respondió ni responde llamados o mensajes personales, ni respuesta de su director de comunicaciones y tampoco de su secretario con quien pensamos teníamos una buena relación.

No responde porque seguramente no tendrá respuesta a preguntas que no le hacen medios a los que concurren gustosos.

Por ejemplo el que necesidad hay de mentir o no decir toda la verdad?. No se puede mentir descaradamente que la emergencia no la pagan los trabajadores municipales a quienes se les quitó beneficios y no se tuvo en cuenta que la suspensión de cuotas de préstamos del BROU era refinanciación para quienes estuvieran al día (intendencia está al día en ese pago?). Ergo, si los municipales por decisiones personales equivocadas estaban enterrados hoy por decisiones políticas dictatoriales tendrán que salir a pedir canastas o a hacer cola en ollas populares.

No se puede mentir que el descuento de sueldos del intendente hacia abajo fue anterior al Fondo Coronavirus cuando siempre se pensó en llevarla al funcionamiento de la propia administración y se hizo antes pensando en la autonomía de las intendencias por encima de todo.

No se puede mentir y opinar de otros partidos sobre si hay clientelismo o no cuando son cómplices al día de hoy del que aplican jerarquías y cargos de confianza que siguen operando para el emperador.

No se puede hacer demagogia diciendo que el dinero al fondo hay que controlarlo cuando el propio secretario general de la intendencia ha sido cómplice presencial del manejo económico del que hoy se preocupa diciendo al día de hoy no hay viáticos y se fueron millones en cinco años participando el activamente.

Pensé haberlo visto todo pero saben que, esta película recién empezó y dejará al desnudo que dentro del Caballo de Troya venía un cargamento explosivo.

Eso si, se sigue dando la regla, cuando los periodistas somos livianos nos atienden todos pero cuando denunciamos irregularidades, pasamos a ser personajes molestos y desestabllizadores como nos dijo alguna vez un ex intendente.