Prof.José Echevarría fue designado Coordinador de la Unidad Coordinadora de Integración Educativa

El Profesor Jose Echevarria( sub director liceo 3 Zona Este) fue designado Coordinador en la Unidad Coordinadora de Integración Educativa, que es la institución que trata de las trayectorias y continuidad educativa y de la interacción en la posibilidad que los jóvenes entre 12 y 17 no deserten de los sistemas educativos sean formales o no.

La Unidad Coordinadora de Integración Educativa (UCDIE) es una organización, dependiente del Codicen, que busca evitar la desafiliación educativa de quienes egresan de primaria.