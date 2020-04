Raro: Ex intendentes FA, se reúnen para exigir partidas(3,33%),al Gobierno Nacional y quieren discutirlo ahora

En una publicación en su red social, el ex intendente de Paysandú Guillermo Caraballo, comenta sobre conversaciones con ex intendentes frenteamplistas para tratar de que las partidas presupuestarias se traten en Congreso de intendente y no se deje para después, el 3,33% del presupuesto nacional y que la discusión sea por los actuales intendentes y no por los del 2020 2025 y en el Congreso de intendentes. A propósito , esto dijo :

«Hace unas horas la Corte Electoral definió que las elecciones departamentales y municipales van a ser el próximo 27 de setiembre. Se trata de elegir la conducción y el rumbo de la institución pública más importante que tiene el departamento, en una circunstancia muy particular y compleja.

En este contexto, hace varios días venimos intercambiando con los compañeros -ex intendentes- Daniel Martínez, Yamandu Orsi, Aníbal Pereira, Andres Lima y Oscar Terzaghi, la necesidad de que el Gobierno Nacional continúe asignando y transfiriendo la misma cantidad de recursos presupuestales a las Intendencias, es decir el 3.33% del presupuesto nacional, como se venía haciendo en los últimos periodos.

Debe decirse que la postergación de la fecha de las elecciones, implica que esta discusión presupuestal ante el Poder Ejecutivo, tiene que ser llevada adelante por los actuales intendentes de todos los partidos políticos -a través del Congreso de Intendentes- y no los que van a gobernar en el periodo 2020 – 2025.

Habría entonces que hacer el esfuerzo por reeditar el acuerdo al que arribamos nosotros al principio de este periodo, que también incluía integrar progresivamente el Fondo de Incentivo de Municipios con un aporte del 70% de las intendencias y el restante 30% del gobierno nacional.»