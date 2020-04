Solidaridad de ADEOMS, a ollas limistas y solo 2 veces por semana para funcionarios

La solidaridad del sindicato de Adeoms goza de una inequidad bien entendida. Se decidió, un poco tarde pero es válido por supuesto, la colaboración a esta crisis sanitaria y social, con los socios y socias que integran el sindicato. Funcionarios que viven como todo el mundo y es literal, los momentos críticos económicos , sociales y sanitarios. Funcionarios castigados por esta administración , con la complicidad de esta dirección sindical que apañó , miró para otro lado y fue ladero incondicional de un limismo ahora, acabado. El mismo sindicato que no iba a permitir recortes, y se los hicieron, que permitió a pesar de tripartitas, ingresos hasta por la ventana en todas sus formas a la administración y hoy son los funcionarios que pagan esa sociedad brillante, que benefició a pocos y hoy perjudica a todos. Que nada tiene que ver una emergencia sanitaria , cuando el Covid 19 comienza un 13 de marzo.

Que no cuenta el sindicato?, que Noboa espera un pago pendiente de FDI de 16 millones, pero necesita 100 por mes y no hizo carpa, que no tiene un peso el gobierno departamental y tampoco lo dice. Porque se mimetizó el hombre de mafalda y piensa hace mucho tiempo que es el intendente, se olvidó que debe defender los derechos de los trabajadores, se olvidó que la clase està primero, antes que fulltime para compañeras de turno, grados para amigos de turno, extensiones para compañeros con curso acelerado y a distancia de comunismo.

En esta coyuntura, esta dirección deja a los funcionarios una vez más tirados, con dos ollas semanales, con sistema viandas, donde se deben registrar y levantar…

Y una colaboración a 7 ollas barriales, todas con punteros del ex intendente, articulando las mismas, como referentes en , Andresito, Saladero,La Esperanza, Fénix, Parque, Barrio Uruguay.

Que dirá el socio de Adeoms, a fin de mes con descuento del Brou, todos los demás descuentos y el del sindicato obvio, pero pagando ollas , «solidarias» de lima y cía.