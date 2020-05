González….la recolección y el alma en Salto, no se reciclan

Curtidores de Hongos, presentaba en su repertorio de hace más de una década una contrapartida entre el hilo conductor y un tal González.

Era el año 2004 y en ese repertorio González dejaba al desnudo debilidades en un repertorio llamado el «Desalmadero».

Las mismas que deja al desnudo Fernando González, encargado de recolección cuando utilizando los medios oficiales de todos los salteños, incluso su sueldo, sale a desmentir a este portal.

Gonzalez…….decía el repertorio. Para vender el alma hay que esconder denuncias de acoso sexual de hombres contra hombres en su área y callarse?

González…..mandar abajo del camión a dos funcionarios que hicieron servicios de barométrica bajo sus órdenes y las de Lima, pidiendo sus ceses negados por la Junta Departamental no es vender el alma?

No es vender el alma haber viajado junto a su ex amigo secretario general a Italia haciendo ruido de inversiones para Salto sacándose fotos con estatuas con senos desnudos tocándolos?.

Claro. Eso no es vender el alma. Hacerlo es responder a este medio utilizando medios públicos mintiendo o no diciendo toda la verdad. Un día sin recolección en el centro es un día, en un barrio con una dinámica de tres veces a la semana no pasar un día son cinco de acumulación. Mostramos diez fotos en televisión, podríamos mostrar mil por lo que pensar que salir a desmentirnos es mantener su cargo luego de junio es seguir vendiendo el alma.

Finalmente a todos estos González ansiosos en afanes mezquinos decirles que trabajo es trabajo y no buscamos marcar agenda en nada ni nadie pero les dimos bastante: llamado a licitación por línea de crédito sin oferentes y empresa de acceso a Termas de Arapey que se retiró, junto al impresentable feriado laborable sin recolección, nos hace sentir importantes. Todos hablan de lo mismo hace una semana.

Como decía aquél repertorio de Curtidores, las almas no se reciclan……González.

Daniel Caiazzo