«Los generadores de riqueza de este país son los empresarios», dijo Miguel Feris

El candidato a la intendencia de Salto por Ciudadanos, Miguel Feris, ha manifestado públicamente su preocupación por el sector citrícola aunque enfatizó en que «el Frente Amplio estuvo quince años para solucionar la situación, quince años para enderezarla y no pudo?. Tuvo el BROU, la llave del banco y porque no lo hicieron?. Por que son ineptos. Ahora el Frente Amplio plantea hacer autogestión cuando me remito a las pruebas de lo que pasó con PLUNA».

Feris fue claro cuando puntualizó en que «creen que en serio un inversionista puede sentarse con alguien sin experiencia a hablar de negocios internacionales?. Asegurar cosecha? Zafra?. Nadie lo haría».

Considera que la solución es política y está en manos del presidente, «es fundamental que esté el dinero del fideicomiso votado en el parlamento y que se cumpla la palabra con los mercados con quien se hizo negocio por que caso contrario es Uruguay quien queda mal parado».

Finalmente enfatizó en que es necesario encontrar la solución definitiva, «no quiero tener la sensación de que en este país nada se puede arreglar, nada se puede solucionar. Los generadores de riqueza de este país son los empresarios que logran posicionarse en mercados internacionales. Al Estado hay que cuidarlo y no nos queda otra».