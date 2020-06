«La, intendencia de Salto no atendió los llamados de ANCAP», Dip. Carlos Moreno- Ciudadanos

El diputado por Ciudadanos Carlos Moreno, de Paysandú estuvo esta mañana en Quinto Elemento Radio, donde explicó la situación de ANCAP, con intendencia de Salto. Realidad a la que accede, después de hablar con Stipanicic, Presidente de ANCAP, quien le pidió un acercamiento con Noboa, intendente de Salto a él y Miguel Feris. No se dió y por esta situación, el Presidente de ANCAP, llamó él al intendente Noboa, con el fin de ver como iba a pagar la intendencia esta deuda. Una deuda de más de cuatro meses y es la que más complicada esta, las demás firmaron convenio, con el Sucive o con el 214, la intendencia de Salto no aceptó. El presidente de ANCAP sí estaba dispuesto, por eso llamó a Noboa, generó la instancia de zoom para dialogar. Nos preocupa dijo, acercar las partes, no vale esta postura soberbia del intendente, no corre acá.