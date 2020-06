Operación Océano, otro formalizado, llegaron a 20

En Fiscalía hay “preocupación” porque algunos de los nombres formalizados en la causa han contratado agencias de comunicación.

Este martes, la Policía detuvo a otro hombre en el marco de la Operación Océano, que investiga una red de casos de explotación sexual de menores. La audiencia de formalización, a cargo de la fiscal especializada en delitos sexuales Darviña Viera, comenzó en la tarde y culminó con la formalización del hombre. Con la imputación de este nuevo detenido son 20 los nombres formalizados en el marco de esta investigación judicial.

Fue formalizado por reiterados delitos de retribución o promesa de retribución a una adolescente para que ejecute actos sexuales.

En la tarde de este martes la fiscal que encabeza la investigación de la denominada Operación Océano formalizó a la persona número 20. Se trata de un hombre que estaba requerido hace algunos días, pero que no había sido detenido porque estaba fuera del país.

En rueda de prensa, Viera informó que fue formalizado por reiterados delitos de retribución o promesa de retribución a una adolescente para que ejecute actos sexuales o de otra índole. Según dijeron fuentes de Fiscalía , se le impusieron como medidas cautelares no acercarse a la víctima y se le quitó la patria potestad por 180 días. La fiscal dijo que la investigación continuará en reserva.

Consultada sobre la posibilidad de que exista una red de trata, la fiscal contestó: «Por ahora no surge que haya una red, lo que no significa que haya mañana». En esta línea confirmó que han surgido nuevas víctimas, pero no quiso dar el número que hay hasta este momento. «Cualquier cosa que se diga las estamos perjudicando la investigación», aseguró.

La fiscal Darviña Viera imputó en la jornada del pasado viernes a otra persona. Tras la audiencia, dijo en rueda de prensa que el hombre fue formalizado por «reiterados delitos de retribución o promesa de retribución a una adolescente para que realice actos sexuales o eróticos».

