Delivery de rellenos en intendencia, y obras por desembarco

Sigue la política clientelistica en intendencia de Salto, como los pasados 5 años pero con Noboa, uyyy0} en no repetir errores por horrores, la situación continuó en diversos aspectos que ya hemos informado. En la tarde de ayer el director de una radio comunitaria (Del Parque Fm), radio que además tuvo durante el gobierno limista la pauta institucional, convocó a una reunión en la Plaza de la Amarilla. Ahí hizo una lista y el día después entregó relleno. Si como lo lee, se paró en la plaza y derivaba los camiones a las casas de las personas registradas en su lista. Por lo que sabemos el sr. no ingresó aún a la administración, tiene una lista limista y con eso y el apoyo de Noboa, hacen patria. Impresentable realmente, Vergonzozo por dónde se mire. En el medio Marazzano que, sigue militando, un Frente Amplio que no hace quorum para tratar este tema porque la gente del ex Intendente se levanta y no da quorum. Desembarcos caros, en barrios comodatos, rellenos, promesas de trabajo y espejitos de colores. Arreglar una Av. Oribe por décima vez, porque la gente del barrio Artigas la usa y ahí va el limismo el sábado, atrás del Partido Nacional que lo anunció con anticipación.

La otra imagen es de Barrio Los Olivos, Solis y Boycua por Solis entre Boycuá pasa por Catalán y hasta Guaviyú, más rellenos, toda la cuadra.