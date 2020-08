Diputado Omar Estevez y edil Trindade reunidos con ladrilleros por soluciones en Vertedero

Diputado Omar Estévez y Edil Silvio Trindade en búsqueda de soluciones para Ladrilleros en Vertedero Municipal. Tanto la administración del Dr. Lima como la actual del Dr. Noboa no cumplieron nunca con el convenio oportunamente firmado por la intendencia con los ladrilleros, como el suministro de material, la compra de ladrillos y la seguridad de darles las condiciones sanitarias para ellos y sus familias; también para sus animales que son a su vez la herramienta principal de su trabajo.

Le quitaron un predio donde lo tenían alambrado para mantener los animales seguros tanto así que la maquinaria invadió el predio para tirar residuos rompiendo los alambrados y no haciéndose cargo de darle una solución.

Por este motivo lamentablemente desde hace un tiempo a estos trabajadores se le han muerto más de 50 caballos.

Son 20 las familias perjudicadas por la falta de compromiso de las autoridades departamentales que deberían hacerse cargo.

Estas familias corren un gran riesgo sanitario, ya que el agua para consumo que les proporcionaba una bomba en la actualidad esta dudosamente potable y muy peligrosa para el consumo tanto así que no lo hacen.

Es por eso que tanto el Diputado Estévez como el Edil Trindade han recorrido en las últimas horas junto al Director Regional del Ministerio de Ganadería Agricultura y pesca para solicitar las inspecciones necesarias y así constatar los hechos a los efectos que se tomen las medidas pertinentes para la urgente solución de la situación.