La gran mentira del superávit

Sorpresa mayúscula nos llevamos los ediles presentes en sala el día viernes pasado

escuchando al Intendente decir que al 31 de julio del 2020 la Intendencia tenía un superávit de

200 millones de pesos (nada más ni nada menos).

Pero cuando entramos a analizar mas profundamente los datos que nos daban el intendente y

la contadora del gobierno del Frente Amplio, es que descubrimos las razones por las cuales la

Intendencia tiene un superávit (mentiroso).

Veamos los datos aportados durante el llamado a sala. Aclaramos que los datos corresponden

al periodo enero a julio del 2020.

INGRESOS EGRESOS

De origen departamental: 905 millones Sueldos: 948 millones

De origen nacional: 590 millones Gtos. Funcionamiento: 347 millones

Total, de ingresos: 1.495 millones Total de egresos: 1.295 millones

De la simple operación de restar los ingresos menos los egresos surgen un superávit de 200

millones.

Ahora bien, analicemos algunos datos para comprender esto y ver si realmente es así como lo

cuentan los dirigentes del Frente Amplio.

En el 2020 se redujo el gasto de los salarios municipales en un 10%. En efecto, al haber estado

cerrada la intendencia y prácticamente no realizar casi ninguna tarea por el tema de la

pandemia, es normal que los empleados municipales que siguieron cobrando su sueldo sin

trabajar y estando en su casa, no recibieran algunas partidas de su sueldo como ser horas

extras, primas por presentismo, o productividad, etc. Esto hace que se reduzca el importe

pagado en sueldos.

También se redujeron los gastos de funcionamiento en un 20%. Ya que muchas dependías,

como ser las oficinas, cerraron sus puertas y con eso se evito hasta el gasto de luz, teléfono,

limpieza, entre otros.

Pero solo con esto no es suficiente para explicar el superávit que dice el intendente que hay

ahora en la intendencia.

Lo que el intendente no dijo (en forma premeditada) fue que TAMPOCO LE PAGARON A

NADIE. En efecto, hay mas de 500 acreedores haciendo cola para cobrar cuentas que datan del

año pasado y también de años anteriores, a los cuales NO LES HAN PAGADO NI UN PESO, no

han realizado ni siquiera una entrega a cuenta. Muchos de ellos pequeños comerciantes que

los tienen de rehenes y a cuento de que les van a pagar mas adelante.

Y DE ESTA FORMA ES MUY FACIL TENER SUPERAVIT. Si la plata que entra te la guardas y no

pagas tus cuentas, es obvio que vas a tener plata en el bolsillo. Pero lo que te gastas hoy te va

a faltar mañana cuando los acreedores inicien acciones legales para cobrar lo que se les debe.

Por ejemplo, a ANCAP, al cual se le deben 30 millones de pesos de hace 6 meses y que tuvo

que cortar el suministro por falta de pago.

Se prefiere pagar la nafta al contado antes que pagar lo que se le debe a TODAS las estaciones

de servicio de Salto. Vergonzoso realmente esta actitud.

Este es el gobierno del Frente Amplio. No cumple ni siquiera con el pago a la gente que le dio

fiado. No cumple con sus compromisos. Y encima tiene el tupé de decir que tienen superávit.

Nunca asumen su responsabilidad y siempre le echan la culpa a los demás de su incapacidad.

Y ahora le agregan la perlita de subestimar a los ediles y mentirles en la cara que están

haciendo una administración brillante.

Sin obras, sin servicios, sin trabajo, sin inteligencia, y pidiendo todos los créditos habidos y por

haber, dejando el agujero más grande de la historia, exprimiendo la naranja al máximo para

dejarla sin jugo y sin semillas. Pero llego el momento de que el pueblo les dé una lección a

estos soberbios y los saque definitivamente del gobierno. Y así les podremos decir “CHUPATE

ESA MANDARINA”

Edil Juan José (Cono) de los Santos

Lista 13

Partido Colorado