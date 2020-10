Advierten Guardavidas zafrales, las playas habilitadas no tienen servicio de Guardavidas

Comunicado a la población salteña

En relación a las altas temperaturas que se vienen registrando en estos días, muchos salteños y salteñas están haciendo uso de las aguas del río Uruguay y demás cursos de agua del departamento, por eso queremos comunicar los siguiente:

1) Actualmente las playas habilitadas para baño en el río Uruguay y Lago de Salto Grande no cuenta con servicio de Guardavidas.

2) Si deciden ingresar al agua es pura y exclusiva responsabilidad de las personas que así lo decidan

3) Evitar todo tipo de acción que vaya contra la seguridad personal y grupal

4) No ingresar en espacios o lugares que no estén aptos para bañarse, sobre todo las zonas rocosas o con corrientes muy rápidas, como así aquellos lugares donde hay mucha profundidad.

5) Desde el grupo de Guardavidas solicitamos la prevención total de cada persona a la hora de ingresar a espejos de agua, cuidándose y cuidando a nuestros seres más queridos.

Estos y muchos otros aspectos deben estar presentes a la hora de ingresar a los espejos de agua. La seguridad y la prevención son pilares fundamentales en el socorrismo acuático y en el cual todo individuo debe basarse..

Guardavidas zafrales de intendencia de Salto