Cada segundo jueves del mes de octubre se conmemora el Día Mundial de la Visión. En 2020, este día ha caído el 8 de octubre. Según datos de la OMS, 2.200 millones de personas tienen algún tipo de discapacidad visual. En el caso de España, hay más de un millón de personas con discapacidad visual.

Este día se conmemora por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera (IAPB, por sus siglas en inglés). Todo ello con el objetivo de crear conciencia social sobre la importancia de la salud ocular. Además, también se busca garantizar un mejor acceso a servicios oftalmológicos de calidad. Este evento hará especial hincapié en el derecho a ver.

Este año, el Día Mundial de la Visión; utilizará el lema “Esperanza a la Vista” y el hashtag #HopeInSight para comunicar el mensaje, hará especial hincapié en el derecho a ver. La celebración anual del Día Mundial de la Vista brinda la oportunidad de aumentar el grado de sensibilización y compromiso a fin de garantizar a todos el derecho a ver. Cientos de actos tendrán lugar en todo el mundo para dar relieve a esta celebración.

A nivel mundial, más de 2.200 millones de personas tienen algún tipo de discapacidad visual o ceguera. Del total, 1.000 millones podrían haberse evitado o no han sido tratadas todavía, según la Organización Mundial de la Salud. En España, existen cerca de un millón de personas con discapacidad visual baja visión y/o ceguera según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Según datos de la OMS, cada cinco segundos, una persona se queda ciega en el mundo. Cada minuto, un niño se queda ciego. Se calcula que cada año se quedan ciegas más de siete millones de personas.

La importancia de la vista

Indudablemente, el sentido de la vista es uno de los sentidos más importantes que posee todo ser humano y el que más utiliza durante el día. Y, si bien, el 80% de la información que recibe nuestro cerebro es a través de los ojos; la salud visual es poco valorada por las personas que no entienden la importancia de prestar atención a su cuidado diario.

Un gran porcentaje de los problemas de visión de la sociedad española, son la presbicia o vista cansada. Entre las primeras anomalías de la visión están la miopía y el astigmatismo. Algunas de ellas presentan síntomas, pero otras llegan casi sin avisar. Con la edad, la presbicia, caracterizada por la pérdida progresiva del poder de enfoque del cristalino se hace cada vez más frecuente, la padecen dos de cada tres mayores de 40 años y el 80 % de los que superan los 55. Corrección óptica con gafas o lentillas, según los casos. También existe la opción quirúrgica, que son los tratamientos que mejoran los síntomas como dificultad para leer de cerca, cefalea o fatiga visual.

La prevención y el tratamiento para la pérdida de la visión se encuentran entre los procedimientos de salud más efectivos y con mejores resultados. Estos procedimientos por ejemplo pueden ser: cirugías o tratamientos con láser, medicamentos orales, la prescripción de lentes o una combinación de cualquiera de estas opciones, entre otros. Por eso es fundamental consultar periódicamente al médico oftalmólogo para poder detectar los eventuales problemas a tiempo.

Por tal motivo, en el marco del Día Mundial de la Visión y especialmente en el actual contexto de la pandemia; en el que se ha registrado una gran disminución de las consultas oftalmológicas. De hecho, los especialistas hacen hincapié en lo necesarias que son las visitas al oftalmólogo tanto en niños como en adultos.

La visión, clave en la educación

En España hay 4.178 escolares entre 0 a 18 años afiliados a la Organización Nacional de Ciegos Españoles, ONCE. Hablamos de persona afectadas por una ceguera total o deficiencia visual grave, es decir, personas que tienen un 10% de visión, no obstante existe un porcentaje, más alto todavía, de escolares con visión superior 10% que también tiene problemas para llevar una vida normal. Más del 99 % de estos alumnos estudian en centros ordinarios, su incorporación a las aulas se ciñe a las instrucciones marcadas por cada comunidad autónoma, con el apoyo de los convenios de colaboración firmados entre la ONCE y los diferentes departamentos de Educación.

Para que los alumnos puedan alcanzar un rendimiento escolar pleno, es necesario que dispongan de todo el material adaptado (libros de texto, apuntes o cualquier otra documentación), ya sea en braille o en cualquier otro soporte. En este sentido, de cara a este curso, los estudiantes cuentan con nuevas herramientas de aprendizaje inclusivas, fruto de un intenso trabajo realizado por profesionales especializados en diferentes materias.