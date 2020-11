El amor sí existe, la tristeza también… falleció Norita

Hace más de un mes nos tocaba, escribir la despedida al Chumbo, el que nos divertía, que nos cantaba, el que siempre estaba en cuanto escenario había, o radios o carnaval. Aquel «Chumbo» que se va con 71 años, un 24 de setiembre y nos deja la «Nora», su amor de casi 40 años de casados. De vida compartida, de sueños, de solidaridad. Hoy nos toca despedirla a ella, tan dulce, correcta, mimosa dirían los gurises, que le encantaba recitar poesías y escribirlas, pero también dedicarlas. Puedo decir que más de una de esas letras me las recitó, por supuesto que también me emocionó.. . O con aquel «como estas mamá?» y sus folletos, sus almanaques de Los Turko’s, sus historias de nenitos que alimentaban en su pensión, que cuidaban y tanto cariño también les daban . Después que falleció su compañero, le pedíamos en la radio al intendente que Nora fuera cuidada y alojada en el Hogar del Adulto Mayor, parece que nos escuchó porque ahí fue derivada hasta hoy a la noche cuando nos dejó, cerca de las 23hrs.descompensada por glucemia, según fuentes no oficiales. (Las oficiales no sólo que no informaron, sino que tampoco responden) Vergonzozo!

Que descanse en paz Norita y como titulé recién, el amor existe, la tristeza también… Que tu camino sea de luz..

Valeria Giovanoni Honsi