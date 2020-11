«Todo tiempo es tiempo de Dios, también este» Mons. Arturo

Esta mañana Monseñor Arturo presidió la Santa Misa de Cristo Rey del Universo en la cancha de la Capilla San Eduardo (Parroquia Sagrado Corazón «Cerro»), ciudad de Salto.

Todos los años se hace la peregrinación al Cristo de la Costanera, este año por la situación sanitaria no se pudo realizar. Por tal motivo y no queriendo perder esta hermosa tradición se realizó la celebración antes mencionada.

En la homilía Mons. Arturo aseveró: «Todo tiempo es tiempo de Dios, también este. Dios está con nosotros».

Continuamos celebrando. Esta noche a las 20hs se realizará la Santa Misa en la parroquia para aquellos que no pudieron asistir.

La comunidad Parroquial hace llegar a todos un gracias enorme por el inmenso trabajo realizado.