Libardi, que rol juega en proyecto «El Milagro» en Salto?

Hace algún tiempo en campañas de desprestigios, de usos y abusos de medios de prensa, se habló de la incompetencia de un candidato a la intendencia con el proyecto Salto Hortícola.

Fue denunciado, estigmatizado, crucificado, pero nunca aclarado el panorama.

Sin embargo nadie habló ni habla de lo que tiene que ver con el proyecto más ambicioso de todos los tiempos, «El Milagro», «La Tahona», en donde el propietario de los terrenos a manejar tiene como asesor al Dr. Jorge Libardi. Asesor, defensor y vocero de un gobierno cristalino,

El mismo se excusó de participar en el trámite como asesor del propietario de los terrenos a negociar pero eso poco tiene de sentido en aquello de que yo «rompí el vidrio» pero tiré la piedra.

De eso no se habla en los grandes medios, no se denuncia, no se investiga, no se le pregunta al señor doctor si aconseja, recomienda, valora o insiste, Quizás por eso es que cambia su equipo asesor y deja de lado al compañero de todas las horas y contrata a quien ocupó el cargo de secretario general, director de tránsito y defensor de aquella leyenda de «somos distintos».