Ómnibus: «Cuidarnos de la pandemia sí, usar la situación para otros fines, no!»

La Intendencia anuncia que el Servicio de Ómnibus de pasajeros de la ciudad, de Lunes a Viernes será hasta la hora 21, los Sábados hasta las 14 y los Domingos no habrá servicio.

Si analizamos estas medidas, sale a la luz claramente que se trata de una medida de ahorro solapada con la pandemia, que además la pagan los que menos tienen.

Después de las 21 horas el servicio está lejos de encontrarse en un pico, y los que van a pagar esta decisión son los trabajadores que salen luego de esa hora para volver a sus hogares o entran a trabajar durante la noche y no podrán contar con la opción del transporte mas barato con que cuentan.

Ni hablemos de los sábados durante toda la tarde noche y los domingos en su totalidad.

La medida no cambia los flujos de personas en la calle y hace que los que más necesitan del servicio, paguen el ahorro solapado que hace el Gobierno, para tratar de bancar la fiesta que ellos mismos hicieron.

¡Cuidarnos de la pandemia entre todos si, usar la situación con otros fines, No!

Facundo Marziotte

Edil Lista 404 Partido Nacional Salto