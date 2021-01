En el día de ayer informábamos sobre el caso del fallecimiento de una mujer de 92 años que el Sinae informaba. También informamos, de fuentes oficialmente consultadas que, esta señora se encontraba en su domicilio y no tenía Covid 19, lo había tenido si, pero no ahora y que la causa de su fallecimiento fue otra.

No informamos porque no lo creímos necesario, después que consultamos, investigamos y demás, el fallecimiento de un masculino de 68 años que sus familiares y algunos medios de prensa manejaron como Covid. No fue así, si el hecho de que esta persona había sido hisopada previo ingreso al CTI y después de fallecer lamentablemente ayer a la noche, no entregaban su cuerpo hasta que llegara el resultado del hisopado, que llegó alrededor de las 21 horas y fue negativo.

Este sábado sí la Dirección Departamental de Salud de Salto informó del fallecimiento por Covid19 de una persona que se encontraba en CTI, una Sra. de 72 años, paciente con comorbilidades. No voy a enseñar a informar, ni creo necesario reiterar que la responsabilidad y compromiso de este medio desde el 13 de marzo siempre ha sido el mismo, siempre. Ni ocultamos, ni repetimos como loros porque todo lo que no sabemos, no entendemos o vemos, de otra manera lo preguntamos, lo investigamos. Pero una cosa tenemos muy claro, con la muerte no se jode, con el engaño a propósito tampoco.

Trabajamos con la mediatez necesaria de la certeza, de la responsabilidad, de que nuestro informe es leído por miles de personas pero por uno más, no podemos ni queremos crear esa alarma facilista morosa, irresponsable y cómoda porque saben que? Detrás de cada verso con maldad, hay muchísima gente laburando, arriesgando su vida, dejando familias desde hace exactamente 10 meses, o si les gusta más 310 días y estamos nosotros en esa fila, allá atrás pero en la guardia, los que trabajamos con la verdad, siempre.