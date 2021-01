Dinastía en campaña

Extraño es que en plena pandemia, con una situación departamental y nacional realmente preocupante, actores políticos ignoren esa coyuntura y continúen, (nunca pararon) con la estrategia de «campaña». Sabido es y trillado que el intendente de Salto piensa desde hace mucho tiempo el continuismo de su sangre azul y linaje, cual monarquía absoluta en el poder. Lo manifestó hace unos años en la agrupación que lo acunó y así lo hizo. Él, su hermano, su hermano y él. Sin pensar en sustitutos, no porque no los tenga sino porque no les interesa. Una asociación casi perfecta, dinastíca, familiar, con el uso por supuesto de la función pública, donde se proyectan y accionan, «por la gente». Donde sus fieles laderos, cobran el sueldo que pagamos todos, articulando para los hermanos Lima, sus deseos. Donde el clientelismo es la marca que los impulsa, claro está que con lo ajeno, no vayan a pensar ustedes que donan lo propio, o entregan comodatos de sus bienes. No, no gente es nuestro y así se fortalecen o van consolidando una estrategia que les dió resultado. Ahora, como no se puede postular para intendente nuevamente, lo que hace es «imponer» su hermano. Ya lo hizo, como diputado y ahora lo promueve para la próxima intendencia. Lo lleva pegado a él, giras en el interior, en barrios, en Montevideo. Andrés Lima está promoviendo a su hermano, delante de nuestros ojos como próximo intendente, un crack. Como siempre, con nuestros recursos, con la intendencia de Salto como socio indisoluble. Y ya de paso cañazo, dijera alguien, se postula él en esa estrategia que le ha dado resultado de»fingida humildad» de negar que lo que quiere es ser candidato en las elecciones presidenciales próximas, junto a quien le toque. Desde hace un mes recorre medios capitalinos(gratis?) hablando de ello, de lo que piensa, de lo que dice no querer..

En tiempos de crisis, de momentos jodidos para Salto y los salteños, el intendente de campaña por dos, inversiones, desarrollo, empleo, no serían sus temas de momento, pero no importa. Recordemos que lo votaron y que al parecer, esto no sería importante. En todo su raid capitalino, finalizó o sumó una visita mediática al Pepe, con su hermano por supuesto al que ahora además le crearon twitter, eso sí le pedimos que se pongan de, acuerdo en la línea, no vaya a pasar como con el twitter del intendente, dónde lo que se publica depende de quien escriba. Hermanos por dos o por tres, no es, secreto que su hermana maneja las finanzas del clan, todo afinado, todo montado. Querían sopa? Dos platos!