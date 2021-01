El Secretario que Gobierna

30.000 votos le dieron al emperador la chance de repetir. Más la suma de una aliada necesitada de trabajo, la otra candidata.

Estamos en su segundo período, analizando y viendo que cambia y que no.

El clientelismo se opacó un poco… Fue mucho el desgaste, incluso en aquellas inversiones coorporativas de ollas que siguen precisando pero ya no lo tienen. Contado por históricos dirigentes de su partido en redes.

Que cambió?. Hay una oreja escuchando los reclamos populares, públicos, colectivos.

A diferencia de un secretario general que se preocupaba de pasear su encanto masculino, tenemos a alguien que es capaz de aplicar la coherencia y gestionar.

No es un lugar fácil sabiendo que deberá ser el golero de todos los pelotazos, pero haber insistido por ejemplo en protocolos de transporte departamental no nos dió la razón a nosotros, se la dio a la lógica.

Eso si, la sanción al hotel fue con precio(escasa) , no por los trabajadores y teniendo en cuenta que el hotel Arapey Thermal no solo es clausurado en la fecha que el hotel pide sino que de cinco días solamente son cuatro porque los miércoles no trabajan.

Uno aprecia desde este lugar al menos, una autoridad que responde, que atiende el reclamo de la gente, al menos por ahora.

Por último, arranca el Presupuesto Participativo, a registrarse, a anotarse y pidan los barrios, la comunidad, las ong, comisiones, clubes, todos, porque volvió!!Y de paso cañazo con otro Coordinador, con Fernando Ferrari ex Alcalde de San Antonio. Y van… así que a tocarle, pidan, pidan, pidan…….todo va a salir….