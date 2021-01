Falleció José María «Catusa» Silva Director responsable de Araca la Cana, referente de lucha, contestatario y rebelde

Falleció este sábado José María «Catusa» Silva, codirector responsable, director escénico y letrista histórico de Araca la Cana, según informó Carnaval del Futuro y confirmaron fuentes del carnaval.

Silva fue el histórico líder de la murga del Paso Molino, apodada «La Bruta» o «La Compañera», que se ha caracterizado por un estilo y una filosofía de estar «en la vereda de enfrente» del gobierno de turno. Durante la dictadura militar la murga fue perseguida y censurada.

«Catusa» debutó en Araca la Cana en 1961 y a partir de 1969 se convirtió en su letrista. Además, fue director de la murga hasta 1993, cuando abandonó los escenarios, según informa Calle Febrero.El 31 de enero de 2019 la murga cumplió 85 años y lo celebró con un espectáculo en el Antel Arena.

Una vez dijo “Araca la Cana es el manual no oficial de la historia de Uruguay”. Tanto como él, que lleva más de medio siglo como integrante esencial de la murga emblemática del “paisito” y 30, como director. José María Catusa Silva -“la verdad nunca supe bien el motivo del apodo”.

Catusa (75) no omite su afecto entrañable por los artistas populares uruguayos que desde siempre acompañaron al carnaval, expresión cultural esencial del sentir, pensar y soñar de sus coterráneos. “Hablar de Eduardo Galeano, Mario Benedetti, Alfredo Zitarrosa, por citar sólo a algunos, es destacar el apoyo y la confraternidad que siempre mostraron con los murguistas, no sólo los de Araca, sino las de todas las murgas barriales, incluso las más pequeñas. Ese cariño se evidenció, ante todo, durante la última dictadura cívico militar, que comenzó en 1973, cuando al pueblo se lo pretendía privar de manifestar su pasión carnavalera”. A lo que Silva recuerda: “debí aprender a utilizar metáforas, ya que los mensajes directos podían causarnos más inconvenientes de los que teníamos, que no eran pocos ni insignificantes”.

La Bruta, La Compañera; Araca la Cana.

El líder de La Bruta o La Compañera, como también se la conoce a Araca la Cana, no olvida tampoco a algunos artistas populares como Washington Canario Luna, “quien poseía una voz muy particular, única. Fue un ser humano excepcional y un murguista maravilloso”.

Sin perder jamás los tics retóricos montevideanos, como “Bo´, gurí y botija”, entre otros, Catusa no hesitó al ser abordado por el estilo y la filosofía de Araca: “Siempre estamos en la vereda de enfrente; jamás representamos ni representaremos a ningún gobierno. Incluso, y a pesar de mis amistad con José Pepe Mujica, hemos criticado a su gestión. La postura de Araca es estar siempre de nuestra lado, que es como decir del lado de la gente”.

Araca la Cana, nacida en 1935 en un barrio proletario situado al oeste de la capital uruguaya, Paso Molino -enclavado entre Belvedere y El Prado-, tras la inquietud de un grupo de canillitas –en su mayoría negros-, quienes se reunían en las calles a jugar a los dados, una actividad ilegal por aquel entonces. Dentro de este panorama, uno de ellos oficiaba como seña, como “campana”, para avisar si se corría algún peligro, ante la inminencia eventual de la policía. Entonces, éste gritaba “¡Araca, la cana!”, para alertar a sus compañeros y que éstos escondieran los dados. De allí surgió la denominación de la murga, según cuenta la historia reivindicada y corroborada en la entrevista por Catusa.

El dolor por la negación a participar en el carnaval de 2014

“Mi gran dolor fue cuando el jurado del carnaval de 2014 no nos dejó participar. Justo ese año Araca cumplía 80 años de vida. Fue una decisión política, que nos perjudicó no sólo a nosotros, sino también a Agarrate Catalina” (murga liderada por los hermanos Yamandú y Tabaré Cardozo). A pesar de la bronca que le provoca la evocación, Catusa señaló que “de todas maneras, ese año nos fuimos de gira por distintos puntos del planeta, logrando un reconocimiento por parte del público que nos sorprendió, pues llevábamos la cultura uruguaya a lugares insospechados”.

Silva, además, adelantó que “es muy posible que a la brevedad nos presentemos en la Argentina, país que quiero mucho, ya que se hallan avanzados algunos acuerdos para realizar recitales en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo”. Al mismo tiempo, recordó con cariño a la ciudad de Mar del Plata, “a la que atesoro en mi corazón, ya que allí hemos recibido reconocimientos importantísimos”.