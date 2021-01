Incendio de Eritrom, Banco de sangre

En la tardecita de este jueves, el cuerpo de Bomberos de Salto fue alertado por un incendio en el Banco de sangre, Eritrom en calle Rivera entre 25 de Agosto y Misiones.

Según el Oficial a cargo Ibarra, nos informó que el fuego se inició en la parte del fondo de la vivienda, donde está la parte de archivos y papelería de la empresa. En la parte delantera, el daño ocasionado fue parcial, donde el ollin tuvo mucho que ver en ese sentido. En cuanto al origen del mismo, aún no se puede establecer porque se pidió a policía científica el relevamiento, cuyo informe se hará mañana a la mañana, conjuntamente con la inspección del lugar, de las cámaras de seguridad y ahí si corroborar lo eléctrico y demás para tener un juicio certero. Las pérdidas en el fondo, en los archivos fue total. No hubo lesionados, no estaba abierto al público y no estaban trabajando los funcionarios en el lugar.