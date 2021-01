Mujeres empoderadas: son el 70% de egresadas de Aeronáutica hoy

La clausura de cursos del año 2020 de la Escuela Técnica Aeronáutica de la Fuerza Aérea, se caracterizó por el hecho de que el 70% de los nuevos alféreces fueron mujeres, destacó el ministro de Defensa Nacional Javier García.

El ministro García junto al comandante en jefe de la Fuerza Aérea, encabezaron el acto de clausura de cursos 2020 de la Escuela Técnica Aeronáutica, que se realizó cuidando los protocolos sanitarios, sin la participación de los familiares que recibieron los despachos y diplomas correspondientes.

Se trató de doce alféreces de servicios generales y 17 aerotécnicos.

El ministro García explicó la formación que se da en ese centro de formación. “Todos los servicios de apoyo al vuelo. Desde los servicios aerotécnicos, mecánicos por decirlo en términos generales, controladores. Los servicios profesionales, desde el punto de vista del asesoramiento, es decir, todo lo que hace posible que esté pronto para volar, en este caso helicópteros o aviones de la Fuerza Aérea, indispensables para que después lo tomen los aviadores. Es decir, todo el apoyo a la navegación”, puntualizó.

El ministro destacó especialmente que “el 70% de los alféreces que se recibieron hoy son mujeres. Me parece que eso va en la línea de una presencia que nosotros, incluso el día que asumimos en el ministerio lo dijimos, incentivar la presencia de la mujer dentro de nuestras Fuerzas Armadas en los ámbitos tanto de la formación profesional como en los servicios técnicos y de apoyo”, recordó.

Consultado sobre si la mujer gana terreno en este tipo de formación, el ministro respondió que “sí, sin duda, pero queda mucho por crecer, por extendernos, muchísimo. Creo que es un tema que no es de las Fuerzas Armadas en particular, es un tema de la sociedad en general y me parece bien destacable el hecho de que la mujer tenga una presencia creciente”, precisó.

Recordó que el primer presidente de la República que tiene una edecán mujer, es el presidente Lacalle Pou, es histórico, que a su vez es de la Fuerza Aérea casualmente, es bien destacable, yo lo quiero especialmente subrayar”.