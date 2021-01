Otra vez Agua intendente! Desprolijo accionar de intendencia de Salto con todo Arapey

Lo dijimos en la mañana de hoy en Quinto Elemento Radio por Mundo Fm 107.9 de que la sanción impuesta de parte de intendencia al hotel Arapey Thermal, era demasiada severa teniendo en cuenta varias situaciones. Una de ellas y para nosotros la fundamental es que los trabajadores y las trabajadoras son por jornal. Esto es que, si no esta abierto no cobran más allá de lo que legalmente corresponda, criterio que queda a merced de la empresa. Lo segundo es que este hotel clausurado no tenía observaciones previas y lo confirmó hoy el Secretario de intendencia de Salto Gustavo Chiriff en Cada Mañana por la 1120 am de Radio Salto, más que «algunas verbales a turistas en la zona», o sea que no lo tenía y además si la fiesta fue realizada en las instalaciones obviamente hubo un gerente que autorizó la misma y quien se hace responsable de eso en una nota firmada y enviada a intendencia de Salto, donde se hace responsable de la violación a las medidas de seguridad sanitaria, situación confirmada por Chiriff. Hoy en conferencia el intendente anuncia la baja de la sanción (de 15 a 5 dias) y una sanción pecuniaria de 70 UR. Desprolijo todo una vez más, todo. Al grito y reconociendo que desde Quinto Elemento Radio tempranito, se gestiona con criterio.

