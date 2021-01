Otra vez no!, decían:No hubo llamado para Escuela de Ballet en Salto

Desde la tarde de ayer Quinto Elemento ha recibido numerosos mensajes de diferentes Academias de Danza de Salto, por un banner que intendencia de Salto difundió. El mismo tiene que ver con la Escuela de Ballet Departamental y la no existencia de llamado público de docentes para trabajar en la misma. Por lo que dijeron, ya existiría docente responsable de la misma, producto de designación política del intendente. No extraña nada, si extraña que ante un cargo que es el trato con niños, niñas adolescentes donde además de la formación artística se debería apuntar al desarrollo integral de la persona, se «formalice» que la ventaja o el creer que la tengo porque el intendente de turno o quien sea, lo avala es la mejor forma de ir por la vida, mal va la escuela que nunca empezó. Las aptitudes, la academia, la formación de un profesional es tan importante como lo demás. Sacar el codo y mirar para otro lado sabiendo que no es correcto, está mal. En todo ámbito de la vida.El clientelismo existe por acciones de este tipo, sumado los aplaudidores de turno claro está. Intendente realice el llamado público, haga las cosas bien

