Paullier, Director de INJU estuvo en Salto junto a Director de MIDES Salto y equipo

Estuvo en Salto el Director Nacional de de INJU MIDES, Felipe Paullier y conversó en «Cada Mañana» por la 1120 am de Radio Salto. «El motivo de nuestra visita hoy en Salto es intercambiar con el Director Aquiles Mainardi y su equipo, sobre la planificación que se llevará adelante, del trabajo desde este programa con referentes de MIDES en el mismo, ya que desde el año pasado se cesó la contratación de las Ong que articula am ese espacio», Agregó que «me interesa potenciar jovenes líderes comunitarios, que puedan desarrollar junto al Inju políticas públicas y de cercanías, por supuesto». En cuanto a la tarjeta Joven dijo que «hay que re direccionar el rol de la tarjeta, que no sea solo de descuentos sino también de créditos, para eso está en conversaciones con el Brou, para que llegado el caso sea una opción, de primera línea de crédito para los jóvenes, una tarjeta que cumple 30 años este año»

Comparte esta nota: WhatsApp Telegram