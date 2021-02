200.000 dólares donados por China «muertos» en Salto

Fue anunciado en el gobierno nacional anterior(2019), la donación de tres millones de dólares en audio para revitalizar en luces y sonidos a teatros emblema de nuestra cultura.

De esos tres millones, doscientos mil correspondieron al Teatro Larrañaga de Salto , permitiendo que los espectáculos, cuando vuelvan a su normalidad, permitan una presentación acorde al nuevo tiempo.

En la donación estuvo presente un técnico profesional, que fue en forma honoraria, recibiendo el beneficio y todos pensamos que se encargaría de la instalación por saber, porque estudió. Pero no fue así……

Bienvenido el nuevo mundo, ponernos a tiro de los mejores espectáculos, con un escenario único en donde las luces y el sonido se movieran acorde a lo que se apreciaba.

Triste, otra vez, quienes manejan la instalación, dos funcionarios de carrera, no tienen ni la más mínima idea como funciona.

Es como que te den un rompecabezas, cables, conectores, luces movibles, conexión de uno y otro, y vos cortés un cable que es clave, de 80 metros que es el suministro de la información digital al sistema y no tengas opción dos.

No se puede nunca crear en lo que no se sabe y el destino final de esa donación de China, que no fue leche, fueron luces y sonidos, no se sepa que hace

Una desprolijidad más de quienes piensan que con un electricista y un DJ pueden arreglar el problema.

Ya que estamos, el director de Desarrollo Social podría explicar el traslado del aire nunca instalado del viejo banco La Caja Obrera? porque Cultura depende de él , porque en muchos medios se publicó su traslado.

No hay aire, no hay luces (que son una donación) y el sonido dependemos de un tradicional encuentro en la costa de hace muchos años.

Media pila. Hacer lo que se debe hacer, llamar a los que saben y no corten más cables.