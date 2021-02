Arbeleche»El ahorro no incluye el gasto en la pandemia «

La ministra de Economía y Finanzas sostuvo que el déficit de 2021 estará por encima de lo proyectado.

La ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, defendió las cifras que Uruguay gastó para contener la pandemia en Uruguay, dijo que la principal agenda del gobierno está en sostener las políticas sociales y defender el empleo y sostuvo que el déficit de 2021 estará por encima de lo proyectado.

El lunes la ministra presentó el informe de balance y perspectivas macroeconómicas del país y señaló que se destinaron US$ 1.217 millones de dólares en el combate a la pandemia del COVID-19, lo que representa un 2.3 % del PBI.

En ese sentido la ministra explicó que a través del Fondo Coronavirus se gastaron 711 millones de dólares para mitigar el impacto de la pandemia por prestaciones del Mides (US$ 144 millones), salud (US$ 48 millones), licencia de la construcción (US$ 17 millones), seguro de enfermedad (US$ 26 millones), seguro de desempleo (US$ 238 millones), resignación de aportes (US$ 213 millones) y otros insumos por un valor de US$ 25 millones.

Entrevistada en la edición central de Telenoche por Daniel Castro, la jerarca dijo que «los números fueron muy claros y transparentes».

«Tenemos una caja COVID porque la pandemia lamentablemente sigue en Uruguay y esa caja va a tener todos los recursos que sean necesarios para enfrentar la pandemia. Volvemos a decir lo mismo que en marzo de 2020. Hoy lo estimamos en 540 millones de dólares pero será lo que tenga que ser para enfrentar lo sanitario y lo social», sentenció Arbeleche.

La ministra de Economía y Finanzas dijo que «la caja más grande es el gasto permanente, no el gastro extraordinario que representa la pandemia, es el gastro estructural y en ese gasto estructural encontramos posibilidades de ahorrar».

Arbeleche descartó de plano que el ahorro afecte la atención de la pandemia.

«El ahorro no incluye el gasto en la pandemia, el ahorro es estructural y permanente. Se ahorraron millones de dólares en una caja y en la otra Uruguay enfrentó todas las necesidades que la pandemia le puso por delante», aclaró.

La jerarca expresó que «este gobierno optó claramente por no ser impositivo» y sostuvo que la administración de Lacalle Pou no quiere ir «por el camino del impuesto».

«El gasto COVID está claro y definido. Son los 711 millones de dólares que se presentaron el lunes. Hay lugar para gastar más y por eso tenemos esta caja COVID», sostuvo.

Por otra parte Arbeleche reconoció que «el déficit fiscal del año 2021 será mayor al proyectado» pero estableció que «no estamos enamorados de los números».

«El objetivo es que se mantengan las políticas sociales y que haya más empleo. Ahorramos por un lado para poder gastar por el otro», sentenció.

Consultada por las tarifas y los combustibles Arbeleche dijo que «ninguna de las tarifas aumentó como indicaban las paramétricas a nivel de costos