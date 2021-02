Brillante :»Es la gente y no las superficies lo que transmite el virus» investigación de Prof. Jiménez

Articulo en @Nature: «La COVID-19 raramente se transmite por superficies. Entonces, ¿por que seguimos desinfectando superficies?

Resumen: el virus se transmite sobre todo por el aire (inhalación de aerosoles y tal vez spray de gotas). Hay que invertir en cosas que reduzcan ese contagio.

Y simplemente lavarse las manos con frecuencia, que es útil con y sin pandemia.

3″En mayo 2020, la OMS y agencias de salud publica recomendaban que la gente en sitios normales (casas, autobuses, iglesias, escuelas…) limpiasen y desinfectasen superficies, sobre todo las q se tocan con frecuencia»

«Las fabricas de desinfectantes trabajaron sin descanso». «Pero un microbiólogo en la Universidad de Nueva Jersey decidió mirar en detalle a las pruebas sobre contagio por superficies. Encontró que había muy poco que apoyase la idea que el este virus se transmite por superficies.» «Este microbiólogo escribió un articulo en Lancet ID (https://t.co/tliDfGZhAu), explicando que las superficies representaban un riesgo muy bajo de transmisión. Y desde entonces, todavía esta mas convencido.»»Muchos otros llegaron a conclusiones similares. Los CDC de EEUU @CDCespanol clarificaron su información sobre transmisión por superficies en Mayo. Ahora nos dicen que «Se piensa que las superficies no son una forma común de transmisión de COVID-19.»Los estudios de brotes todos apuntan a q la mayoría de la transmisión se debe a personas infectadas echando gotas y aerosoles cuando tosen, hablan, o respiran. Estas pueden ser inhaladas por personas cercanas. Las superficies, aunque posibles, no se consideran importantes» Insertando mi opinión: sigue habiendo confusion entre spray de gotas e inhalación de aerosoles, q el articulo de @nature refleja. La evidencia apunta a la inhalación de aerosoles como la via principal. Lo he explicado muchas veces, e.g. ver esta charla

Como ejemplo de brotes, el caso del coro que investigamos nosotros. Claramente solo la inhalación de aerosoles, e.g. por personas 13 metros por detrás del infectado, lo pueden explicar.

Volvemos al articulo de @Nature:

«Pero es mas fácil limpiar superficies que mejorar la ventilación (sobretodo en el invierno) y la gente ahora espera que se desinfecte. gobiernos y empresas invierten cantidades ingentes de tiempo y dinero en limpieza y desinfección». 11/ «Hacia el final del 2020, las ventas globales de desinfectantes de superficies llegaron a 4500 millones de dólares, un 30% mas que el año anterior. La agencia de metro y autobuses públicos de Nueva York se gasto $484 millones en su respuesta, incluyendo desinfección»»Los expertos dicen que hay que lavarse las manos, pero que @linseymarr escribió en @washingtonpost: «Ya esta muy claro que la inhalación de aerosoles (gotas microscópicas — como el humo, añado yo) es una forma importante, si no dominante de transmisión.».

«Atención excesiva a que las superficies este limpísimas consume tiempo y recursos limitados, q seria mejor usar en limpiar el aire que la gente respira.»

Añado yo: ¿cuantos medidores de CO2 y filtros HEPA (o de ventilador) se podrían comprar con lo q se malgasta en limpiar?»Los investigadores hicieron experimentos donde el virus sobrevivía días en superficies. Pero eso no quiere decir q la gente se contagie de los pomos de las puertas. Las condiciones no eran realistas, y usaban cantidades enormes de virus, q nunca se darían en el mundo real». «Estudios de otros virus nos dan pistas: En 1987, investigadores de la Univ. de Wisconsin pusieron a jugar a las cartas a infectados con catarro de rinovirus y voluntarios sanos. La mitad se infectaron. Cuando impidieron q se tocaran la cara, también la mitad se infectó» «Después, cogieron las cartas y las fichas de poker con las que habían jugado y en las que habían tosido los infectados. Los sanos jugaron con ellos, e hicieron un esfuerzo por tocarse mucho ojos y nariz. Ninguno se infectó. Son pruebas fuertes de transmisión por el aire»

«La limpieza y desinfección de superficies eran una de las MENOS EFECTIVAS para reducir la transmisión de COVID-19, en una comparación global. La distancia física y las restricciones de movimientos, incluyendo los confinamientos, eran las mas eficaces»

«Tras un año de investigar casos, una cosa esta clara: ES LA GENTE, NO SUPERFICIES lo q transmite. Los brotes grandes, en sitios cerrados con mucha gente, apuntan claramente a transmisión por aire. Hay que hacer contorsionismo mental para tratar de explicar por superficies»