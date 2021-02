CTM respaldó económicamente a la Asociación de Ciegos de Salto

El presidente de la Asociación de Ciegos de Salto, Carlos Artegoitia, mencionó a este medio detalles del convenio firmado con CTM en la jornada del martes que le permitirá cierto desahogo económico.

«Este martes firmamos un convenio con CTM que nos permitirá tener un apoyo económico este año para poder solucionar problemitas económicos que tenemos en la asociación», dijo el presidente de ACISA, «se trata de solventar los gastos mensuales y si pretendemos contratar un profesor para algún taller hay que pagarlo y con los socios que tenemos que son hoy alrededor de 50 de los cuales 30 o 35 pagan su cuota mensual y eso no nos daba. La pandemia tuvo mucho que ver con esta situación, en el 2020 teníamos todo pronto para comenzar el año y por la pandemia no pudimos hacer los talleres que pensábamos hacer. Ahora estamos en ver como vamos a hacer para encarar este año».

Artegoitia agregó que para las personas ciegas circular por el centro es un gran desafío por la escasa accesibilidad que existe, «yo para venir desde Ufruguay y Michelini hasta plaza Treinta y Tres demoraba una hora y media, No solo por los obstáculos sino porque lamentablemente la mayoría de las personas no ayudan. Hemos pedido solucionar este tema, tomar medidas por parte de la intendencia pero como somos pocos los ciegos o personas con baja visión, no nos tienen en cuenta. En mi caso trato de evitar andar por el centro, circulo por calle Brasil porque es verdaderamente molesto hacerlo por Uruguay».