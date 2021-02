Descontrol en la Costa, hombre alcoholizado atropelló funcionario de Prefectura

Desde el día viernes lamentablemente se ha visto según autoridades que integran Cecoed un descontrol importante en la Costanera Norte, donde aquello de permanecer cada «barra» en su burbuja ha pasado a ser un cliché, que no responden y que no valoran. Las burbujas de diez personas, con distanciamiento entre vehículo y vehículo este fin de semana, no se vió y la decisión del intendente de abrir la costa, realmente pensamos que no fue acertada. Buscando el beneficio de boliches, cuando en realidad son dos y era más responsable instrumentar la llegada a los mismos que, permitir otra vez «Tierra de nadie». Esta madrugada en Operativo conjunto entre Coordinación de Tránsito, Prefectura y policía, un hombre alcoholizado manejando una moto, evade el operativo y atropella un funcionario de Prefectura, ocasionandole lesión en una pierna, en la rodilla. Fue capturado a metros por policía y el funcionario no hizo denuncia al respecto. Lamentable la situación, toda.