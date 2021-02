Doble discurso, ahora en Montevideo

No es broma de carnaval, sucedió y fue en el programa «Las cosas en su sitio», de radio Sarandí hoy a la mañana.

El intendente de Salto, que ahora más que nunca realiza entrevistas nacionales, bueno sería un pedido de informe de publicidad en medios nacionales, dijo que «No se debe mezclar la fuerza política con la Intendencia en la distribución de donaciones solidarias». Sería un chiste si no fuera serio el tema, realmente.

En Salto desde que comenzó la pandemia, sus referentes en diferentes barrios fueron punteros políticos de, esas ollas y no es secreto, donde el Cecoed gestionado por los Lima, Josue y el intendente (en ese momento en campaña) direccionaban las donaciones del mismo. Con el padrinazgo de Noboa que avalaba todo lo que, el ex intendente desde afuera, marcaba. Donaciones de alimentos que llegaban y llegan a sus refer políticos, el ida y vuelta constante con el Mides, y en el medio la gente y sus necesidades. La que no lo votó o la que simplemente no militó, sufría y sufre la indiferencia de este Cecoed, que no colabora, que no está presente y que es selectivo a quienes beneficia.

Y escuchar este discurso para la tribuna, es otra ves mentiroso.

Con el hambre, intendente no se juega y usted lo hace. Usted Sr. Intendente no colabora a través de Cecoed con merenderos que no son «suyos», usted Sr. Intendente usó está misma hambre, está necesidad para «juntar» votos, que fueron suyos y que sumaron a su fuerza política.

No mienta más.