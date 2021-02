Dos platos:ingresan 10 «voluntarios» a intendencia

El intendente de Salto, asesorado por Palacios ex director de Servicios Públicos decidió ingresar diez personas a intendencia en carácter de «voluntarios». Los mismos serían con destino a recolección y barrido, donde la figura del voluntariado impediría o no el cobro de salario. Fuimos testigos en la administración anterior del ingreso de personas en el área de servicios públicos, para pintar columnas, mesas en la Costanera, juegos, sin ningún tipo de protocolización, como la marca la ley de Voluntariado y a expensas que nadie respondiera ante alguna eventualidad. Esta vez, con lista política en mano, ingresan diez que competirán entre sí, fiel al estilo limista y quedará posiblemente quien quieran y no quien de repente trabaje mejor en la tarea. Un uso indiscriminado de la figura voluntariado, pero además la ausencia de garantías para el avasallamiento una vez más de aquella tripartita firmada en abril 2017, de no ingreso de más nadie a la administración. En esto no hay dos visiones, o se respeta el ingreso, los derechos, la propia crisis financiera que tiene el gobierno departamental, creando falsas expectativas además o no. Y le cabe a todo el gobierno limista, del cual Marazzano forma parte, de la Mesa Política también, responsables son todos y todas.

Esto no es Frente Amplio y llegando a los 50 años, más que nunca tendrían que tener memoria