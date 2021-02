El dúo viajero, obvio que no paga Credisol

Mientras se sucede la vida, en plena pandemia y se hacen anuncios importantes que tienen que ver con la oposición departamental, quien debería gestionar, gobernar, accionar, estar, el intendente de Salto, una vez y otra vez ausente. Todo parece indicar que no sólo los fines de semana, son de giras «artísticas», sino que también los lunes y los jueves, viernes.. en fin, el dúo Lima Proserpio promete ser quien tenga más kilómetros en sus tarjetas, más viáticos, más recursos del pueblo para sus ambiciosos fines y menos gobernabilidad. En la imagen, reunidos en Montevideo hoy, con dirigentes de un sector frenteamplista.

Para los aplaudidores, suerte y para quienes no, sigan el dúo en las diferentes redes, no tienen desperdicio. Y no es chiste.