El Gobierno y la Gata Flora

Evidentemente estamos utilizando un título bien gráfico, y que, además, no necesitamos hacer referencia a lo que vulgarmente significa porque seguramente es más que conocido por todos. Elegimos esto para intentar describir algunas situaciones que se están observando en parte del sistema político del Uruguay, situaciones en las que vemos, que una y otra vez, se encuentra el Frente Amplio como oposición.

Podemos describir de las mas variadas, desde las relacionadas a la pandemia hasta las últimas acontecidas respecto a los datos brindados por el gobierno Nacional referidos a la disminución de los indicadores en materia de seguridad ciudadana. No entendemos cómo es posible, que nunca nada les venga bien, que se le busque “la quinta pata al gato” para no reconocer cuando las cosas se hacen.

La ultima situación que se generó en estos días, referida a los anuncios realizados respecto a la baja en los índices de los delitos, demostraron lo que estamos diciendo. Hay una clara y notoria certificación, con los números arriba de la mesa, que bajaron los índices de delitos, comparados con periodos anteriores y entiendo que aún queda mucho por hacer en materia de seguridad, pero a las cosas hay que llamarlas por su nombre y el gobierno está cumpliendo con uno de sus principales compromisos de campaña, mejorar la seguridad pública.

En esta materia, el camino que queda por recorrer es largo, sinuoso y seguramente lleno de obstáculos, pero debemos reconocer que hay otra actitud, otra disposición y otro respaldo a la fuerza pública, para que pueda actuar de mejor manera. Los ciudadanos perciben un cambio en esta materia y la realidad, la demuestran los números.

Es buena cosa que los gobiernos sean controlados y evaluados de manera permanente por la oposición y fundamentalmente por la gente, es importante el rol de la oposición en un sistema democrático como el nuestro, pero eso sí, a nuestra manera de ver las cosas, debe ser constructiva, proactiva y propositiva al momento de plantear diferencias, pero también es importante que se reconozca cuando los resultados son positivos, porque eso es bueno para todos los Uruguayos.

Desde aquí varias veces hemos reclamado al gobierno departamental, donde cumplimos un rol de oposición, pero también hemos sabido tender la mano cuando Salto lo precisa, cuando las cosas que se hacen o necesitan la unión de todos, esoestá por encima de los intereses partidarios y prima el bien común. Esa es nuestra postura desde siempre y por eso es que ahora lo reclamamos para con nuestro gobierno nacional.

Solamente pedimos que se siga controlando, opinando y proponiendo, criticando cuando sea necesario y de mano firme si la situación lo amerita, pero también tener coherencia cuando la cosa se hacen bien, reconocerlo para que entre todos sigamos construyendo un mejor Uruguay para el futuro, sino lo único que queda es seguir comparándolos con la “pobre Flora”.

Dr. Carlos Silva Rattin (Edil Lista 404 Partido Nacional)