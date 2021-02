El «Sí» o el «No», no es a la LUC, dijo Martín Lema

El «Si» o «No» del referéndum que se promueve NO es a la LUC, es a 135 de sus 476 artículos. Por ende, cerca del 72% de la Ley es aceptado por todos los partidos políticos, incluido el FA. «Si» o «No» pasan a ser expresiones panfletarias si se desconoce su contenido. Esta Ley y promesa de campaña fue pensada e implementada para todos los uruguayos respondiendo a los grandes vacíos en materia de seguridad, educación, economía, vivienda, entre otros. Los 135 artículos que se pretenden derogar no son la excepción. Aplicado a todos los ámbitos de la vida cotidiana, antes de firmar es importante leer e informarse para formar una postura objetiva y a favor de cada uno. Si aún no has tenido oportunidad de acceder al contenido aquí van algunos puntos que, increíblemente, se buscan revocar.

Seguridad:

Legítima defensa (se aclaran y extienden puntos de aplicación a balcones, barbacoas, jardines, garages, etc.)

Inaplicabilidad del beneficio de la libertad anticipada por la comisión de ciertos delitos como rapiña, rapiña con privación de libertad y extorción.

-Protección de la libre circulación: Se prohíbe la realización de piquetes que impidan la circulación y alteren el orden público.

-Portabilidad numérica: Elegir libremente o cambiar la compañía de telefonía sin perder el número de origen. Fortalece el derecho de los usuarios.

-Libertad de trabajo: garantiza los derechos a trabajadores huelguistas y no huelguistas, eliminando la preminencia de un derecho sobre otro.

-Adopciones. Se agiliza y fortalece el proceso de adopción.

-Arrendamiento: se incentiva el arrendamiento sin obligación de garantía. -Mercado de petróleo crudo y derivados: Fijación de los precios de combustibles y otros insumos a partir de informes que eleve la URSEA como organismo independiente. Los precios podrán variar en las distintas estaciones de servicio y la competencia beneficiará a los uruguayos.

Educación:

Creación del Programa Nacional de Fortalecimiento de la Formación en la Educación para promover el desarrollo de programas universitarios, crear un sistema nacional de becas, desarrollar un sistema permanente de evaluación de la calidad docente.

Educación:

-Consejos Directivos se sustituyen por Direcciones Generales, órganos desconcentrados para evitar burocracia y mejorar la estrategia educativa. Su cometido será elaborar los programas y planes de estudios, a ser aprobados por el Consejo Directivo Central de la ANEP.